Путин: не надо называть «упёртыми» людей, не эвакуирующихся из зоны паводков

Президент России Владимир Путин призвал губернатора Тюменской области Александра Моора вежливо отзываться о людях, которые не хотят эвакуироваться из зоны паводков, и не называть их «упёртыми».

Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами правительства России.

Тюменский губернатор рассказал президенту, что власти эвакуировали из зоны подтопления почти всех жителей, но остались «самые упёртые».

«Вы сказали, что людей вывозим, «остались самые упёртые». Не надо так о людях говорить, не надо», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что люди не хотят эвакуироваться из-за опасений за своё имущество.

Ранее Путин заявил, что комиссии должны немедленно оценивать нанесённый паводками ущерб.