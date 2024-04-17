RT в Telegram
Подпишись

Путин: не надо называть «упёртыми» людей, не эвакуирующихся из зоны паводков

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин призвал губернатора Тюменской области Александра Моора вежливо отзываться о людях, которые не хотят эвакуироваться из зоны паводков, и не называть их «упёртыми».

Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами правительства России.

Тюменский губернатор рассказал президенту, что власти эвакуировали из зоны подтопления почти всех жителей, но остались «самые упёртые».

«Вы сказали, что людей вывозим, «остались самые упёртые». Не надо так о людях говорить, не надо», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что люди не хотят эвакуироваться из-за опасений за своё имущество.

Ранее Путин заявил, что комиссии должны немедленно оценивать нанесённый паводками ущерб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить