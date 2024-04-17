Путин: ущерб от паводков должен оцениваться немедленно
Комиссии должны немедленно оценивать нанесённый паводками ущерб, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Вовремя! Чтобы без пауз. Вода уходит — сразу комиссии должны работать», — подчеркнул Путин.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в ближайшие дни в Кургане уровни воды достигнут исторического максимума.
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