Путин: ущерб от паводков должен оцениваться немедленно

Комиссии должны немедленно оценивать нанесённый паводками ущерб, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Вовремя! Чтобы без пауз. Вода уходит — сразу комиссии должны работать», — подчеркнул Путин.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в ближайшие дни в Кургане уровни воды достигнут исторического максимума.