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Путин: ущерб от паводков должен оцениваться немедленно

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Комиссии должны немедленно оценивать нанесённый паводками ущерб, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Вовремя! Чтобы без пауз. Вода уходит — сразу комиссии должны работать», — подчеркнул Путин.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в ближайшие дни в Кургане уровни воды достигнут исторического максимума.

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