МЧС: в Кургане в ближайшие дни уровни воды достигнут исторического максимума
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Об этом министр сказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
По словам Куренкова, волна паводков в Курганской области подошла непосредственно к Кургану.
«В ближайшие дни мы ожидаем максимальные уровни воды, которые, по прогнозам, будут достигать 10 м, что является историческим максимумом», — сказал он.
Ранее Куренков отметил, что волна весеннего половодья прошла Орск и Оренбург.