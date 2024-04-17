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МЧС: в Кургане в ближайшие дни уровни воды достигнут исторического максимума

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Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в ближайшие дни в Кургане уровни воды достигнут исторического максимума.
МЧС: в Кургане в ближайшие дни уровни воды достигнут исторического максимума
  • Gettyimages.ru

Об этом министр сказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам Куренкова, волна паводков в Курганской области подошла непосредственно к Кургану.

«В ближайшие дни мы ожидаем максимальные уровни воды, которые, по прогнозам, будут достигать 10 м, что является историческим максимумом», — сказал он.

Ранее Куренков отметил, что волна весеннего половодья прошла Орск и Оренбург.

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