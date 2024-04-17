У пяти эвакуированных из Белгорода в Петербург детей выявили норовирус
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Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Уточняется, что 21 школьник был госпитализирован в связи с жалобами на недомогание.
«У пятерых выявлен норовирус, продолжается диагностика состояния остальных детей», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пренебрежение регулярной вакцинацией от разных инфекций может привести к новым угрозам биологической безопасности.
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