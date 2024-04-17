У пяти эвакуированных из Белгорода в Петербург детей выявили норовирус

Норовирус выявлен у пятерых школьников, которые были эвакуированы из Белгорода в детский лагерь Петербурга.

Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Уточняется, что 21 школьник был госпитализирован в связи с жалобами на недомогание.

«У пятерых выявлен норовирус, продолжается диагностика состояния остальных детей», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пренебрежение регулярной вакцинацией от разных инфекций может привести к новым угрозам биологической безопасности.

Кардиолог Наталья Гаврилова рассказала, как выбрать лечащего врача.