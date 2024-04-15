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Кардиолог Гаврилова рассказала, как выбрать лечащего врача

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Кардиолог Наталья Гаврилова рассказала, как выбрать лечащего врача. По её словам, если в анкете специалиста указаны смежные специальности, это хороший признак, но если доктор лечит от совершенно разных заболеваний, то это должно насторожить.
Кардиолог Гаврилова рассказала, как выбрать лечащего врача
  • Gettyimages.ru

«Публичность врача не должна быть определяющим фактором при выборе специалиста. Доктор может быть известным научным деятелем, но редко заниматься непосредственно лечением больных. Не стоит уделять сильное внимание возрасту специалиста. Да, чем он старше, тем больше у него опыта, но врачи, отработавшие три — пять лет в больнице, чаще обладают большим энтузиазмом и готовы потратить все силы на лечение пациента», — заявила Гаврилова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Как отметила эксперт, также стоит обратить внимание, проявляет ли врач внимание и заботу во время приёма, насколько понятно рассказывает о болезни, какое лечение назначает.

«Пациент должен выйти из кабинета с полным пониманием своего состояния. У больного не должно остаться вопросов по поводу лекарственных назначений и конкретных правил приёма препаратов», — добавила Гаврилова.

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