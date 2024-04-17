Количество компаний-экспортёров в Удмуртии выросло до 800

В Удмуртии количество компаний-экспортёров в 2023 году выросло на 20%. В настоящее время их насчитывается 800.

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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики. Как отметили на экспортном совете, основными товарами экспортного ассортимента являются мясо, сельхозпродукция, текстиль, удобрения, изделия из чугуна и алюминия. «Экспорт для наших компаний — это новые обороты, новые рабочие места, возможность расширяться и осваивать новую продукцию», — заявил глава региона Александр Бречалов. Уточняется, что Центр поддержки экспорта Корпорации развития Удмуртии оказывает содействие экспортёрам региона. Ранее сообщалось, что в Донецке открылся Центр поддержки экспорта.