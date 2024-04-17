Количество компаний-экспортёров в Удмуртии выросло до 800
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Как отметили на экспортном совете, основными товарами экспортного ассортимента являются мясо, сельхозпродукция, текстиль, удобрения, изделия из чугуна и алюминия.
«Экспорт для наших компаний — это новые обороты, новые рабочие места, возможность расширяться и осваивать новую продукцию», — заявил глава региона Александр Бречалов.
Уточняется, что Центр поддержки экспорта Корпорации развития Удмуртии оказывает содействие экспортёрам региона.
Ранее сообщалось, что в Донецке открылся Центр поддержки экспорта.