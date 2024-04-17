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Подмосковные школьники вошли в число призёров олимпиады по математике

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В Орехово-Зуевском гуманитарно-технологическом университете прошла региональная олимпиада по математике среди учащихся 10—11-х классов.
Подмосковные школьники вошли в число призёров олимпиады по математике
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

Победил в олимпиаде Дмитрий Дроздов из Ликино-Дулёвской гимназии. На втором месте — Егор Самошкин из Электростальской гимназии №17 и Виталий Борисенко из Орехово-Зуевской гимназии №14. Третье место занял Рафаэль Кочарли из Ликино-Дулёвской гимназии.

Победителям и призёрам вручили дипломы и ценные призы.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе откроют ещё одну школу для старшеклассников, в которой ученики смогут готовиться к поступлению в ведущие университеты страны.

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