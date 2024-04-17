Подмосковные школьники вошли в число призёров олимпиады по математике
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.
Победил в олимпиаде Дмитрий Дроздов из Ликино-Дулёвской гимназии. На втором месте — Егор Самошкин из Электростальской гимназии №17 и Виталий Борисенко из Орехово-Зуевской гимназии №14. Третье место занял Рафаэль Кочарли из Ликино-Дулёвской гимназии.
Победителям и призёрам вручили дипломы и ценные призы.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе откроют ещё одну школу для старшеклассников, в которой ученики смогут готовиться к поступлению в ведущие университеты страны.