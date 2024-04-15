На Ямале откроют ещё одну школу для старшеклассников
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.
«В настоящее время разрабатываются учебные планы, включая 17 вариантов по пяти профилям: естественно-научному, технологическому, социально-экономическому, гуманитарному и универсальному», — заявили в окружном кабмине.
Там также отметили, что среди вузов партнёров будут РЭУ имени Плеханова, Финансовый университет при правительстве России, СПбГУ, МГМУ имени И.М. Сеченова, ВШЭ, ИТМО, МГТУ имени Баумана.
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