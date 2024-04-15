На Ямале откроют ещё одну школу для старшеклассников

В Ямало-Ненецком автономном округе откроют ещё одну школу для старшеклассников, в которой ученики смогут готовиться к поступлению в ведущие университеты страны.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

«В настоящее время разрабатываются учебные планы, включая 17 вариантов по пяти профилям: естественно-научному, технологическому, социально-экономическому, гуманитарному и универсальному», — заявили в окружном кабмине.

Там также отметили, что среди вузов партнёров будут РЭУ имени Плеханова, Финансовый университет при правительстве России, СПбГУ, МГМУ имени И.М. Сеченова, ВШЭ, ИТМО, МГТУ имени Баумана.

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