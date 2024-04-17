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Глава Минстроя России прибыл с рабочим визитом в Томскую область

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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл с рабочим визитом в Томскую область.
Глава Минстроя России прибыл с рабочим визитом в Томскую область
  • © tomsk.gov.ru

В начале рабочей программы Файзуллин вместе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром посетил ПВР и пообщался с жителями, ответив на все их вопросы, а после посетил объекты строительства и оценил паводковую ситуацию в Томской области.

«Проделана весомая работа по защите. МЧС России и команда региона в этом плане все отработали. Ситуация на контроле, условия для сохранения жизнеобеспечения созданы. Главное — все живы, а восстановить имущество государство поможет», — сказал Файзуллин.

В ходе рабочего визита глава Минстроя России также осмотрит зоны подтопления и объекты инфраструктуры, проведёт совещание по текущей паводковой ситуации и организации восстановления.

Ранее в МЧС Томской области заявили, что уровень воды в реке Томи в Томске может превысить опасную отметку 15—17 апреля.

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