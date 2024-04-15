Режим ЧС из-за паводка введён в четырёх сельских поселениях Томской области

Глава Томского района Томской области Вячеслав Черноус в своём Telegram-канале сообщил, что режим чрезвычайной ситуации введён в четырёх сельских поселениях.

Он отметил, что принял решение ввести режим ЧС муниципального характера в Калтайском и Зоркальцевском сельских поселениях.

«Таким образом, режим ЧС действует в границах Заречного, Зоркальцевского, Калтайского и Спасского сельских поселений», — говорится в сообщении.

Он также добавил, что ПВР для эвакуированных открыли в школах сёл Вершинино, Батурино, посёлка Синий Утёс, села Кафтанчиково, деревни Кисловка, сёл Зоркальцево и Курлек.

Ранее в МЧС Томской области заявили, что уровень воды в реке Томи в Томске может превысить опасную отметку 15—17 апреля.