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Режим ЧС из-за паводка введён в четырёх сельских поселениях Томской области

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Глава Томского района Томской области Вячеслав Черноус в своём Telegram-канале сообщил, что режим чрезвычайной ситуации введён в четырёх сельских поселениях.
Режим ЧС из-за паводка введён в четырёх сельских поселениях Томской области
  • © Вячеслав Черноус/Telegram

Он отметил, что принял решение ввести режим ЧС муниципального характера в Калтайском и Зоркальцевском сельских поселениях.

«Таким образом, режим ЧС действует в границах Заречного, Зоркальцевского, Калтайского и Спасского сельских поселений», — говорится в сообщении.

Он также добавил, что ПВР для эвакуированных открыли в школах сёл Вершинино, Батурино, посёлка Синий Утёс, села Кафтанчиково, деревни Кисловка, сёл Зоркальцево и Курлек.

Ранее в МЧС Томской области заявили, что уровень воды в реке Томи в Томске может превысить опасную отметку 15—17 апреля.

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