В МЧС спрогнозировали скорое превышение опасной отметки рекой Томью в Томске
«В связи с образованием затора льда на реке Томь в районе города Томска в период 15—17 апреля продолжится подъём уровня воды, возможно достижение опасной отметки 890 см (Томск, гидроствор)», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Также спасатели добавили, что продолжится подтопление приусадебных участков в населённых пунктах Чёрная Речка и Тахтамышево вблизи Томска.
Ранее три села под Томском были отрезаны от регионального центра из-за паводка.