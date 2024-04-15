В МЧС спрогнозировали скорое превышение опасной отметки рекой Томью в Томске

В МЧС Томской области заявили, что уровень воды в реке Томи в Томске может превысить опасную отметку 15—17 апреля.

«В связи с образованием затора льда на реке Томь в районе города Томска в период 15—17 апреля продолжится подъём уровня воды, возможно достижение опасной отметки 890 см (Томск, гидроствор)», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Также спасатели добавили, что продолжится подтопление приусадебных участков в населённых пунктах Чёрная Речка и Тахтамышево вблизи Томска.

Ранее три села под Томском были отрезаны от регионального центра из-за паводка.