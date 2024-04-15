RT в Telegram
Подпишись

Глава Томского района Черноус: под Томском затопило почти 140 домов

Короткая ссылка
Глава Томского района Вячеслав Черноус сообщил, что почти 140 домов в сёлах и садоводческих товариществах остаются затопленными под Томском.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Черноуса, были эвакуированы 84 человека, в том числе восемь детей.

«В пункте временного размещения (село Вершинино, переулок Новый, 8) находятся 12 человек, среди них трое детей», — добавил он.

Ранее три села под Томском были отрезаны от регионального центра из-за паводка.

Также сообщалось, что уровень реки Урал у Оренбурга снизился до 1169 см, у Орска — до 620 см.

При этом уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос за сутки на 140 см.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить