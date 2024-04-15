Глава Томского района Черноус: под Томском затопило почти 140 домов

Глава Томского района Вячеслав Черноус сообщил, что почти 140 домов в сёлах и садоводческих товариществах остаются затопленными под Томском.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Черноуса, были эвакуированы 84 человека, в том числе восемь детей.

«В пункте временного размещения (село Вершинино, переулок Новый, 8) находятся 12 человек, среди них трое детей», — добавил он.

Ранее три села под Томском были отрезаны от регионального центра из-за паводка.

Также сообщалось, что уровень реки Урал у Оренбурга снизился до 1169 см, у Орска — до 620 см.

При этом уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос за сутки на 140 см.