Глава Томского района Черноус: под Томском затопило почти 140 домов
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Черноуса, были эвакуированы 84 человека, в том числе восемь детей.
«В пункте временного размещения (село Вершинино, переулок Новый, 8) находятся 12 человек, среди них трое детей», — добавил он.
Ранее три села под Томском были отрезаны от регионального центра из-за паводка.
Также сообщалось, что уровень реки Урал у Оренбурга снизился до 1169 см, у Орска — до 620 см.
При этом уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос за сутки на 140 см.