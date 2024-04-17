Песков: Москва просила Telegram не становиться инструментом террористов

Москва просила владельцев Telegram принять меры, чтобы этот продукт не стал инструментом в руках террористов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно высказывали пожелания к руководителям Telegram, в том числе к Павлу Дурову, быть очень и очень внимательными и принимать необходимые меры с тем, чтобы Telegram... не превращался в инструмент в руках террористов», — сказал он.

Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил о чрезмерном внимании со стороны ФБР в США.

По его словам также Telegram после штурма Капитолия 6 января 2021 года получал угрозы от представителей как Демократической, так и Республиканской партий США.