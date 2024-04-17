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ФСБ задержала курьера, доставившего компоненты бомбы для подрыва авто Прозорова

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ФСБ России задержала гражданина России и Молдавии, который доставил из-за рубежа компоненты радиоуправляемого взрывного устройства для подрыва автомобиля гражданина России, бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.

Как сообщили в ведомстве, составляющие взрывного устройства были закамуфлированы сотрудниками СБУ в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Затем в Варшаве при посредничестве местной жительницы их передали посылкой в частную транспортную компанию для доставки в Московский регион.

Курьер получил груз в Литве и доставил его на автомобиле в Москву. Он передал его агенту СБУ, который под контролем куратора осуществил сборку взрывного устройства и его установку под автомобиль потерпевшего по указанию главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Ранее в Москве ФСБ России задержала россиянина, который подорвал автомобиль Прозорова по заданию украинских спецслужб.

Прозоров выразил уверенность, что за покушением на его жизнь на севере Москвы стоит киевский режим.

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