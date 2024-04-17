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СК запросил арест сотрудников Ространснадзора и ГИБДД в Ессентуках за взятки

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Следственный комитет России запросил арест для сотрудников Ространснадзора и инспекторов ГИБДД в Ессентуках за взяточничество.
СК запросил арест сотрудников Ространснадзора и ГИБДД в Ессентуках за взятки
  • РИА Новости

«В Ессентуках следствие ходатайствует перед судом об аресте сотрудников подразделения Ространснадзора... инспекторов ГИБДД... гражданских лиц... по подозрению во взяточничестве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступные действия указанных лиц зафиксировали сотрудники ФСБ России и ГУСБ МВД России.

Ранее стало известно, что директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева подозревают в хищении 2,8 млрд рублей.

Также официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что главу Центра тестирования, а также некоторых его подчинённых арестовали в рамках дела об организации незаконной схемы по оформлению мигрантам за взятки документов о знании русского языка, законов и истории России.

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