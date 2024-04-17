СК запросил арест сотрудников Ространснадзора и ГИБДД в Ессентуках за взятки

Следственный комитет России запросил арест для сотрудников Ространснадзора и инспекторов ГИБДД в Ессентуках за взяточничество.

«В Ессентуках следствие ходатайствует перед судом об аресте сотрудников подразделения Ространснадзора... инспекторов ГИБДД... гражданских лиц... по подозрению во взяточничестве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступные действия указанных лиц зафиксировали сотрудники ФСБ России и ГУСБ МВД России.

Ранее стало известно, что директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева подозревают в хищении 2,8 млрд рублей.

Также официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что главу Центра тестирования, а также некоторых его подчинённых арестовали в рамках дела об организации незаконной схемы по оформлению мигрантам за взятки документов о знании русского языка, законов и истории России.