Подносова: в новых территориях России уже назначены 500 федеральных судей

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова заявила, что 500 федеральных судей уже назначены в новых территориях России.

Об этом пишет ТАСС.

По её словам, в сентябре прошлого года по постановлению пленума Верховного суда России был определён день начала работы судов — 21 сентября 2023 года.

«В настоящее время проведена большая работа и уже назначены 500 федеральных судей в эти суды», — сказала Подносова.

Она добавила, что в настоящее время активно ведётся работа по созданию органов судейского сообщества на новых территориях.

17 апреля Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России.