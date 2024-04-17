Подносова: в новых территориях России уже назначены 500 федеральных судей
- РИА Новости
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Об этом пишет ТАСС.
По её словам, в сентябре прошлого года по постановлению пленума Верховного суда России был определён день начала работы судов — 21 сентября 2023 года.
«В настоящее время проведена большая работа и уже назначены 500 федеральных судей в эти суды», — сказала Подносова.
Она добавила, что в настоящее время активно ведётся работа по созданию органов судейского сообщества на новых территориях.
17 апреля Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России.