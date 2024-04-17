Совфед назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда России

Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России.

Решение было принято единогласно на пленарном заседании палаты.

В соответствии с заключением профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, кандидатура Подносовой отвечает требованиям, которые предъявляются Конституцией и законом о статусе судей к председателю Верховного суда России.

Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Подносовой на должность главы Верховного суда.