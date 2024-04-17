RT в Telegram
Подпишись

Совфед назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда России

Короткая ссылка
Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России.
Совфед назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда России
  • РИА Новости

Решение было принято единогласно на пленарном заседании палаты.

В соответствии с заключением профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, кандидатура Подносовой отвечает требованиям, которые предъявляются Конституцией и законом о статусе судей к председателю Верховного суда России.

Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Подносовой на должность главы Верховного суда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить