В России начали разработку комплекса автоматизации управления артогнём
«Шойгу доложили о разработке перспективного носимого комплекса автоматизации управления артиллерийским огнём, который позволяет многократно увеличить скорость передачи целеуказаний артиллерийским расчётам», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, министру показали оборудование и имущество для обеспечения быта военных, которые прошли опытную эксплуатацию в зоне СВО.
В числе образцов — оборудование для санобработки и помывки личного состава в полевых условиях, многофункциональный спальный модуль, приборы для приготовления пищи и рационы питания.
Ранее Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов.
Министр потребовал увеличить производство робототехнических транспортных платформ.