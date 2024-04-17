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В России начали разработку комплекса автоматизации управления артогнём

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В Минобороны России сообщили о начале разработки перспективного носимого комплекса автоматизации управления артиллерийским огнём.

«Шойгу доложили о разработке перспективного носимого комплекса автоматизации управления артиллерийским огнём, который позволяет многократно увеличить скорость передачи целеуказаний артиллерийским расчётам», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, министру показали оборудование и имущество для обеспечения быта военных, которые прошли опытную эксплуатацию в зоне СВО.

В числе образцов — оборудование для санобработки и помывки личного состава в полевых условиях, многофункциональный спальный модуль, приборы для приготовления пищи и рационы питания.

Ранее Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов.

Министр потребовал увеличить производство робототехнических транспортных платформ.

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