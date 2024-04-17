Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военнослужащих с учётом опыта проведения СВО.

РИА Новости

Об этом сообщает Министерство обороны России. Отмечается, что в конгрессно-выставочном центре «Патриот» он заслушал доклады заместителей главы Минобороны России и руководителей центральных органов военного управления ведомства о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения Вооружённых сил России. Шойгу представили свыше 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности. Ранее правительство определило «Государственную транспортную лизинговую компанию» (ГТЛК) единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024—2025 годах.