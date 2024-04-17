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Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военнослужащих с учётом опыта проведения СВО.
Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что в конгрессно-выставочном центре «Патриот» он заслушал доклады заместителей главы Минобороны России и руководителей центральных органов военного управления ведомства о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения Вооружённых сил России.

Шойгу представили свыше 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности.

Ранее правительство определило «Государственную транспортную лизинговую компанию» (ГТЛК) единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024—2025 годах.

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