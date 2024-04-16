Кабмин определил ГТЛК единственным поставщиком БПЛА по госконтрактам
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Распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
«Определить акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» единственным поставщиком... беспилотных авиационных систем», — говорится в документе.
Как отмечал ранее министр обороны России Сергей Шойгу, основные усилия Восточного военного округа в 2024 году будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов и операторов беспилотников.