RT в Telegram
Подпишись

Шойгу поручил упростить процедуру приёма перспективных средств на вооружение

Короткая ссылка
Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил упростить процедуру приёма на вооружение перспективных средств.
Шойгу поручил упростить процедуру приёма перспективных средств на вооружение
  • РИА Новости

«Шойгу поручил... максимально упростить процедуру приёма перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения СВО и получили положительные результаты», — говорится в сообщении ведомства.

То же касается тех вооружений, которые предприятия готовы в кратчайшие сроки выпускать в серийное производство.

Также Шойгу потребовал увеличить производство робототехнических транспортных платформ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить