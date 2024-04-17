Шойгу поручил упростить процедуру приёма перспективных средств на вооружение

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил упростить процедуру приёма на вооружение перспективных средств.

«Шойгу поручил... максимально упростить процедуру приёма перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения СВО и получили положительные результаты», — говорится в сообщении ведомства.

То же касается тех вооружений, которые предприятия готовы в кратчайшие сроки выпускать в серийное производство.

Также Шойгу потребовал увеличить производство робототехнических транспортных платформ.