Шойгу поручил упростить процедуру приёма перспективных средств на вооружение
- РИА Новости
«Шойгу поручил... максимально упростить процедуру приёма перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения СВО и получили положительные результаты», — говорится в сообщении ведомства.
То же касается тех вооружений, которые предприятия готовы в кратчайшие сроки выпускать в серийное производство.
Также Шойгу потребовал увеличить производство робототехнических транспортных платформ.