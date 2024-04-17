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Минцифры разрабатывает проект об ограничениях на выдачу сим-карт иностранцам

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Минцифры России разрабатывает законопроект о введении ряда ограничений на приобретение сим-карт иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Об этом рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин.

«Министерство готовит в настоящее время законопроект об ограничениях на продажу сим-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства», — цитирует его ТАСС.

Также в законопроекте отмечается, что в дальнейшем планируется проработать вопрос ограничения количества абонентских номеров для граждан России, юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков прокомментировал инициативу Совета Федерации приравнять сим-карты к средствам платежа.

Также в Госдуме предложили разрешить арендовать электросамокат только по паспорту.

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