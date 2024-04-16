В Госдуме предложили разрешить арендовать электросамокат только по паспорту

В Госдуме предложили разрешить регистрацию в приложениях для аренды электросамокатов только по паспорту или водительским правам, чтобы дети точно не получили доступа к услуге.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Это же основная причина раздражения пешеходов — подростки на электросамокатах. Мы знаем, что прокатные сервисы работают над тем, чтобы пользователи до 18 лет не имели доступа к СИМ, поддерживаем их на этом пути и очень ждём конкретных результатов», — заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту, руководитель рабочей группы по СИМ Павел Федяев.

Как отметил Федяев, прокатным сервисам необходимо понимать возраст и вводить верификацию пользователя с паспортом, а возможно, и с водительскими правами.

В сервисе Whoosh, со своей стороны, рассказали, что значительная часть поездок несовершеннолетних — когда управление им передаёт взрослый.

«При выявлении таких нарушений аккаунт блокируем навсегда. В будущем рассматриваем интеграции с банковскими сервисами, чтобы дополнительно выявлять возраст пользователя. Если карта принадлежит несовершеннолетнему, он не сможет пройти регистрацию, а уже зарегистрированных детей будем отключать и блокировать», — сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что в Ижевске на некоторых общественных территориях будет запрещено ездить на электросамокатах.