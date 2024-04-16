В Липецкой области обезвредили обломки запущенного со стороны Украины метеозонда
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Он отметил, что обломки метеозонда в Волосовском округе были уничтожены системами обнаружения и подавления воздушных целей.
«Спасибо спецслужбам за работу. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал Артамонов в личном Telegram-канале.
Ранее губернатор Липецкой области объявил о введении в регионе режима предупреждения об угрозе с воздуха.