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В Липецкой области обезвредили обломки запущенного со стороны Украины метеозонда

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Обломки метеозонда, который был запущен с территории Украины, уничтожили в Липецкой области. Информацию об этом предоставил губернатор региона Игорь Артамонов.
В Липецкой области обезвредили обломки запущенного со стороны Украины метеозонда
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Он отметил, что обломки метеозонда в Волосовском округе были уничтожены системами обнаружения и подавления воздушных целей.

«Спасибо спецслужбам за работу. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал Артамонов в личном Telegram-канале.

Ранее губернатор Липецкой области объявил о введении в регионе режима предупреждения об угрозе с воздуха.

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