Губернатор Артамонов: в Липецкой области введён режим воздушной опасности
На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
- РИА Новости
«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — написал он в Telegram.
Ранее в Минобороны России сообщили о пресечении попытки ВСУ совершить террористическую атаку в Курской области.
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