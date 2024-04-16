Губернатор Артамонов: в Липецкой области введён режим воздушной опасности

На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — написал он в Telegram.

Ранее в Минобороны России сообщили о пресечении попытки ВСУ совершить террористическую атаку в Курской области.