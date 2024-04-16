В суде начали рассмотрение дела граждан, принуждавших школьников к диверсиям

Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела о создании диверсионного сообщества, организаторы которого шантажировали школьников для поджогов релейных шкафов на МЖД.

«Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в отношении Кирилла Горькова и Евгения Заичкина... Горьков заявил, что не признаёт вину в организации преступного сообщества и участии в нём... Заичкин вину категорически отвергает», — сообщила ТАСС представитель суда после оглашения обвинения.

Троих диверсантов в Пензенской области ранее приговорили к 11 годам тюрьмы, ещё одного, 17-летнего, к восьми годам воспитательной колонии за поджог релейного шкафа.

До этого Лефортовский суд Москвы постановил продлить срок ареста четырём членам украинской диверсионно-разведывательной группы, которые готовили резонансные теракты на военных и энергетических объектах в Брянской области в августе.