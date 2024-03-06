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В Пензенской области вынесли приговор за поджог релейного шкафа

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Троих диверсантов в Пензенской области приговорили к 11 годам тюрьмы, ещё одного, 17-летнего, к восьми годам воспитательной колонии.
В Пензенской области вынесли приговор за поджог релейного шкафа
  • РИА Новости

В СК на транспорте сообщили RT, что в декабре 2022 года обвиняемые подожгли релейный шкаф и пост секционирования контактной сети на Куйбышевской железной дороге.

Подробные инструкции по изготовлению горючей смеси преступники получали через мессенджер с абонентского номера, подключавшегося к сети через украинские серверы.

Ранее Лефортовский суд Москвы постановил продлить срок ареста четырём членам украинской диверсионно-разведывательной группы, которые готовили резонансные теракты на военных и энергетических объектах в Брянской области в августе.

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