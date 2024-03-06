В Пензенской области вынесли приговор за поджог релейного шкафа

Троих диверсантов в Пензенской области приговорили к 11 годам тюрьмы, ещё одного, 17-летнего, к восьми годам воспитательной колонии.

В СК на транспорте сообщили RT, что в декабре 2022 года обвиняемые подожгли релейный шкаф и пост секционирования контактной сети на Куйбышевской железной дороге.

Подробные инструкции по изготовлению горючей смеси преступники получали через мессенджер с абонентского номера, подключавшегося к сети через украинские серверы.

Ранее Лефортовский суд Москвы постановил продлить срок ареста четырём членам украинской диверсионно-разведывательной группы, которые готовили резонансные теракты на военных и энергетических объектах в Брянской области в августе.