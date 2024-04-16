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В вузе Самары создадут новую молодёжную лабораторию

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Новую молодёжную лабораторию в рамках национального проекта «Наука и университеты» создадут в Самарском университете им. Королёва.
В вузе Самары создадут новую молодёжную лабораторию
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает volga.news.

Деятельность лаборатории будет направлена на создание систем мониторинга и предиктивную аналитику производственных систем.

В настоящее время в университете работают ещё четыре молодёжные научно-исследовательские лаборатории: «Энергетические установки», «Фотоника для умного дома и умного города», «Лаборатория перспективных фундаментальных и прикладных космических исследований на базе наноспутников» и «Лаборатория криогенной техники».

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе откроют ещё одну школу для старшеклассников, в которой ученики смогут готовиться к поступлению в ведущие университеты страны.

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