Политолог: связанные с терактом в «Крокусе» националисты должны быть наказаны

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин спрогнозировал в беседе с RT, что на Западе начнётся истерика после заявления о том, что СК закрепляет связь исполнителей теракта в «Крокусе» с Украиной.

Он подчеркнул, что Запад покрывал украинских националистов долгие десятилетия, со времён Степана Бандеры.

«Поэтому то, что сейчас европейские лидеры, да и сами американцы не будут соглашаться с нашей точкой зрения, с нашей позицией, с нашим следствием о том, что есть такая связь, это факт. И я уверен, что после заявления (Николая. — RT) Патрушева будет критика на Западе, очередная истерика, очередные взывания о том, что Россия опять что-то пытается надумать и лишний раз обвинить Украину», — спрогнозировал аналитик.

При этом эксперт подчеркнул, что необходимо оценивать ситуацию только по фактам.

«И раз факт нас приводит к тому, что есть связь между украинскими националистами и теми, кто осуществлял теракт в «Крокусе», то, конечно же, они должны понести наказание», — заключил собеседник RT.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области с украинскими националистами.