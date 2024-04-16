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Психолог Яушева объяснила причины весеннего обострения

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Психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева рассказала о причинах весеннего обострения — лёгкой формы сезонного аффективного расстройства (САР).
Психолог Яушева объяснила причины весеннего обострения
  • Gettyimages.ru

«Выделяют внешние и внутренние причины сезонного аффективного расстройства. К внешним относят смену времени года, которая сопровождается увеличением светового дня, изменением температурного режима и атмосферного давления, что приводит к изменениям биологических ритмов, в частности нарушению выработки серотонина — нейромедиатора, который связан с регуляцией настроения», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

К внутренним причинам, по словам специалиста, относят предрасположенность к расстройствам настроения, наличие биполярного аффективного расстройства.

Также имеет значение наследственный фактор — наличие диагноза САР у близких родственников, заключила психолог.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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