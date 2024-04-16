Подносова напомнила про решение КС, препятствующее снятию моратория на казнь

Кандидат на пост председателя Верховного суда России Ирина Подносова прокомментировала возможность возвращения в стране смертной казни.

Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что её мнение не отличается от мнения экс-председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

Подносова заявила, что это вопрос изменения Конституции, который касается полномочий сенаторов.

«Мы правоприменители, как будет решён вопрос, так мы его и будем исполнять», — отметила она.

Подносова напомнила, что на данный момент есть решение Конституционного суда России, препятствующее снятию моратория на смертную казнь.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об отсутствии необходимости в проведении референдума о возвращении смертной казни, в этом вопросе достаточно решения Конституционного суда.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль сейчас не участвует в дискуссии о возможности отмены моратория на смертную казнь в стране.