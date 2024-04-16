Подносова напомнила про решение КС, препятствующее снятию моратория на казнь
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Она отметила, что её мнение не отличается от мнения экс-председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.
Подносова заявила, что это вопрос изменения Конституции, который касается полномочий сенаторов.
«Мы правоприменители, как будет решён вопрос, так мы его и будем исполнять», — отметила она.
Подносова напомнила, что на данный момент есть решение Конституционного суда России, препятствующее снятию моратория на смертную казнь.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об отсутствии необходимости в проведении референдума о возвращении смертной казни, в этом вопросе достаточно решения Конституционного суда.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль сейчас не участвует в дискуссии о возможности отмены моратория на смертную казнь в стране.