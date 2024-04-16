RT в Telegram
Подпишись

Подносова напомнила про решение КС, препятствующее снятию моратория на казнь

Короткая ссылка
Кандидат на пост председателя Верховного суда России Ирина Подносова прокомментировала возможность возвращения в стране смертной казни.
Подносова напомнила про решение КС, препятствующее снятию моратория на казнь
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что её мнение не отличается от мнения экс-председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

Подносова заявила, что это вопрос изменения Конституции, который касается полномочий сенаторов.

«Мы правоприменители, как будет решён вопрос, так мы его и будем исполнять», — отметила она.

Подносова напомнила, что на данный момент есть решение Конституционного суда России, препятствующее снятию моратория на смертную казнь.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об отсутствии необходимости в проведении референдума о возвращении смертной казни, в этом вопросе достаточно решения Конституционного суда.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль сейчас не участвует в дискуссии о возможности отмены моратория на смертную казнь в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить