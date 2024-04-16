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Прокурор высказался по делу о покушении Мартыновой на убийство дочери

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Прокурор Николай Жуков заявил RT, что дело о покушении Антониной Мартыновой на убийство дочери нельзя считать прекращённым в связи с истечением срока давности, так как на период розыска оно приостанавливалось.

Вместе с этим он добавил, что ужесточать наказание для Мартыновой из-за того, что она 16 лет скрывалась, не будут.

Отдельно он подчеркнул, что виновность Мартыновой установлена вердиктом присяжных.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде начался суд над Антониной Мартыновой, обвиняемой в покушении на убийство собственной дочери Алисы.

В 2007 году Мартынову обвинили в том, что она столкнула двухлетнюю Алису с лестничной клетки. По словам самой Мартыновой, она недоглядела за ребёнком и пыталась схватить девочку, но не успела.

После этого она сбежала вместе с дочерью и скрывалась 16 лет. Выйти на неё удалось с помощью знакомого, с которым она общалась в интернете несколько лет назад. Антонину задержали в Ставрополе в конце марта 2024 года.

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