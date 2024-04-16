RT в Telegram
Подпишись

В Великом Новгороде начался суд над обвиняемой в покушении на убийство дочери

Короткая ссылка
В Великом Новгороде начался суд над Антониной Мартыновой, обвиняемой в покушении на убийство собственной дочери Алисы.
В Великом Новгороде начался суд над обвиняемой в покушении на убийство дочери
  • РИА Новости

После вынесения вердикта присяжных должны состояться прения сторон. Защитники Мартыновой требовали удалить из зала прессу, но судья разрешил СМИ работать.

Дочь Антонины Мартыновой, которая обвиняется в покушении на убийство, узнала своё настоящее имя после задержания матери. Долгое время она считала, что её зовут Мария.

На допросе в суде девушка призналась, что паспорта у неё нет. Свидетельство о рождении получила совсем недавно на имя Алиса.

Защита Мартыновой попросила провести генетическую экспертизу. На уточняющий вопрос судьи, сомневается ли Мартынова, что это её дочь, подсудимая ответила, что нет.

По словам Алисы, она была на домашнем обучении, никаких документов об этом также нет. Она родилась в Великом Новгороде, жила в Ставрополе с мамой, но точный адрес не помнит.

В 2007 году Мартынову обвинили в том, что она столкнула двухлетнюю Алису с лестничной клетки. По словам самой Мартыновой, она недоглядела за ребёнком и пыталась схватить девочку, но не успела.

После этого она сбежала вместе с дочерью и скрывалась 16 лет. Выйти на неё удалось с помощью знакомого, с которым она общалась в интернете несколько лет назад. Антонину задержали в Ставрополе в конце марта 2024 года.

15 апреля обвиняемую в убийстве внука жительницу Чебоксар арестовали на два месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить