В Великом Новгороде начался суд над обвиняемой в покушении на убийство дочери

В Великом Новгороде начался суд над Антониной Мартыновой, обвиняемой в покушении на убийство собственной дочери Алисы.

После вынесения вердикта присяжных должны состояться прения сторон. Защитники Мартыновой требовали удалить из зала прессу, но судья разрешил СМИ работать.

Дочь Антонины Мартыновой, которая обвиняется в покушении на убийство, узнала своё настоящее имя после задержания матери. Долгое время она считала, что её зовут Мария.

На допросе в суде девушка призналась, что паспорта у неё нет. Свидетельство о рождении получила совсем недавно на имя Алиса.

Защита Мартыновой попросила провести генетическую экспертизу. На уточняющий вопрос судьи, сомневается ли Мартынова, что это её дочь, подсудимая ответила, что нет.

По словам Алисы, она была на домашнем обучении, никаких документов об этом также нет. Она родилась в Великом Новгороде, жила в Ставрополе с мамой, но точный адрес не помнит.

В 2007 году Мартынову обвинили в том, что она столкнула двухлетнюю Алису с лестничной клетки. По словам самой Мартыновой, она недоглядела за ребёнком и пыталась схватить девочку, но не успела.

После этого она сбежала вместе с дочерью и скрывалась 16 лет. Выйти на неё удалось с помощью знакомого, с которым она общалась в интернете несколько лет назад. Антонину задержали в Ставрополе в конце марта 2024 года.

15 апреля обвиняемую в убийстве внука жительницу Чебоксар арестовали на два месяца.