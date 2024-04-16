Иммунолог Болибок: аллергия может развиться в любом возрасте

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о возможном развитии аллергии в любом возрасте.

«Есть определённые возрастные периоды: дошколята, пубертат, потом возраст около 35 лет, в более старшем возрасте тоже может появиться аллергическая реакция», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметил специалист, причиной аллергии может также стать и коронавирус. Он провоцирует все те заболевания, к которым была предрасположенность.

«Аллергия — это своеобразная поломка в иммунной системе, иммунопатологический процесс, который вполне может быть следствием того, что человек переболел ковидом», — сказал Болибок.

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