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Иммунолог Болибок: аллергия может развиться в любом возрасте

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Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о возможном развитии аллергии в любом возрасте.
Иммунолог Болибок: аллергия может развиться в любом возрасте
  • Gettyimages.ru

«Есть определённые возрастные периоды: дошколята, пубертат, потом возраст около 35 лет, в более старшем возрасте тоже может появиться аллергическая реакция», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметил специалист, причиной аллергии может также стать и коронавирус. Он провоцирует все те заболевания, к которым была предрасположенность.

«Аллергия — это своеобразная поломка в иммунной системе, иммунопатологический процесс, который вполне может быть следствием того, что человек переболел ковидом», — сказал Болибок.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.

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