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Врач Лысенко назвала катаракту самой частой причиной снижения зрения у взрослых

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Герой Труда, главный врач Городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала о причинах снижения зрения у взрослых. По её словам, самая частая проблема — это катаракта.
Врач Лысенко назвала катаракту самой частой причиной снижения зрения у взрослых
  • Gettyimages.ru

В беседе с ОТР эксперт отметила, что потеря зрения — это колоссальная травма, но медицина движется вперёд и позволяет решать сложные задачи.

«Но акцентируем внимание на том, что самолечение недопустимо и в части проблем со зрением или с глазами может привести к фатальным последствиям», — добавила Лысенко.

Со своей стороны, офтальмохирург, заведующая офтальмологическим отделением ГКБ №52 Юлия Копчёнова рассказала, что при выявлении на приёме катаракты пациента направляют в стационар.

«Потому что, к сожалению, профилактики катаракты не существует, ни капли, ни биологические добавки — ничего не работает. То есть это только наблюдение и только хирургическое лечение», — сообщила она.

Ранее диетолог Полина Журавлёва в беседе с Общественной Службой Новостей заявила, что базовый уровень метаболизма зависит от генетики, то есть два, на первый взгляд, одинаковых человека могут по-разному набирать вес.

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