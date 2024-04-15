Иммунолог Болибок дал советы автомобилистам-аллергикам на сезон цветения

Врач-иммунолог Владимир Болибок дал рекомендации автомобилистам-аллергикам на период цветения.

«Если вы страдаете аллергией, садясь в автомобиль, обязательно маску, очки. Желательно, чтобы у вас проветривание было включено на рециркуляцию, чтобы пыльца не попадала вам в салон. Не забывайте менять фильтр автомобильный, фильтр салона. И пылесосить, чтобы быстро удалять пыльцу», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он также посоветовал аллергикам воздержаться от проветривания помещений. В крайнем случае допустимо закрывать окна тканью, чтобы аллерген не попал внутрь.

Ранее диетолог Полина Журавлёва в беседе с Общественной Службой Новостей заявила, что базовый уровень метаболизма зависит от генетики, то есть два на первый взгляд одинаковых человека могут по-разному набирать вес.