Кабмин России поддержал законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Ранее Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект, по которому дети-инвалиды, чей родитель или родители погибли в ходе СВО, имеют право на получение двойной пенсии — по потере кормильца и по инвалидности.
Российское правительство поддержало этот законопроект.
Ранее в Московской областной думе рассказали, что ежемесячную выплату на уход за ребёнком-инвалидом оформили 1,2 тыс. семей.