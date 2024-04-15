Кабмин России поддержал законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов

Правительство России поддержало законопроект, предполагающий выплату двойной пенсии детям-инвалидам, чьи родители погибли во время специальной военной операции.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Ранее Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект, по которому дети-инвалиды, чей родитель или родители погибли в ходе СВО, имеют право на получение двойной пенсии — по потере кормильца и по инвалидности.

Российское правительство поддержало этот законопроект.

Ранее в Московской областной думе рассказали, что ежемесячную выплату на уход за ребёнком-инвалидом оформили 1,2 тыс. семей.