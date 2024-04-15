Психолог Хорс рассказал о признаках депрессии

Практикующий психолог, писатель Михаил Хорс рассказал, по каким признакам можно определить депрессию.

«Люди в депрессию впадают, потому что запрещают себе плохое настроение. Если грусть длится больше месяца, то это уже признак клинической депрессии. Если совет пойти погулять по парку и заняться спортом не помогает, у вас с большой вероятностью депрессия», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в такой ситуации важно признать и принять ситуацию, поскольку быстро выйти из депрессии не получится.

Ранее психолог Тамара Белявская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, в каких случаях у стресса на работе могут быть плюсы.