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HR-специалист Лоикова дала советы по подготовке к собеседованию

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Независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, как готовиться к собеседованию.
HR-специалист Лоикова дала советы по подготовке к собеседованию
  • Gettyimages.ru

«Почитайте о вакансии, компании, посмотрите её миссию, какой сотрудник нужен. Если человек не готовится, не изучает информацию и ему всё равно, куда прийти, это означает, что такой соискатель вообще не имеет какой-то цели в карьере», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, важную роль играет готовность рассказать о себе, поскольку случается так, что человек, являясь профессионалом, теряется, если ему задают дополнительные вопросы о биографии.

«При хорошей подготовке вы получите работу. В случае провала второго шанса у вас уже не будет, даже если в компании появится другая позиция», — добавила она.

Со своей стороны, HR-специалист Гарри Мурадян рассказал, как получить повышение.

«Первое: выписать все свои достижения с того момента, когда вас последний раз повышали. Желательно их оцифровать», — отметил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, также стоит написать аргументы и контраргументы повышения.

Как добавил эксперт, поднимать этот вопрос уместно, когда сотрудник находится на позиции продолжительное время и показывает хорошие результаты.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян начинают рабочий день с планирования задач.

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