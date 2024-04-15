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На севере Москвы открыли новое здание школы №1474

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание школы №1474 на севере столицы — в районе Ховрино.
На севере Москвы открыли новое здание школы №1474
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Поздравляю вас с новосельем. Стараемся, чтобы наши новые школы были просторными, светлыми, потому что от того, какие воспоминания закладывает школа, во многом зависит наша жизнь, наши ощущения. Поэтому должно быть, конечно, комфортно, светло, должны быть, конечно, замечательные педагоги, которые у вас уже есть», — заявил мэр.

На территории пятиэтажного корпуса расположены универсальные и специализированные учебные кабинеты, современный лабораторно-исследовательский комплекс, ИТ-полигон, зимний сад, атриум.

В новой школе обучаются ученики 10-х и 11-х классов.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале откроют ещё одну школу для старшеклассников.

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