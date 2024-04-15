Кабмин поддержал проект о наказании за порчу имущества по мотивам ненависти

Правительство России поддержало проект, предусматривающий лишение свободы до пяти лет за умышленную порчу имущества по мотивам политической или расовой ненависти.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно проекту, в ч. 2 ст. 167 УК России предлагается добавить признак «совершение деяний по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».

В качестве наказания за нарушение предусмотрены принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью около здания правительства Владимирской области.