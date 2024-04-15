Кабмин поддержал проект о наказании за порчу имущества по мотивам ненависти
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ.
Согласно проекту, в ч. 2 ст. 167 УК России предлагается добавить признак «совершение деяний по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».
В качестве наказания за нарушение предусмотрены принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком на пять лет.
Ранее сообщалось, что мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью около здания правительства Владимирской области.