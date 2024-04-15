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Кабмин поддержал проект о наказании за порчу имущества по мотивам ненависти

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Правительство России поддержало проект, предусматривающий лишение свободы до пяти лет за умышленную порчу имущества по мотивам политической или расовой ненависти.
Кабмин поддержал проект о наказании за порчу имущества по мотивам ненависти
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ. 

Согласно проекту, в ч. 2 ст. 167 УК России предлагается добавить признак «совершение деяний по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».

В качестве наказания за нарушение предусмотрены принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью около здания правительства Владимирской области.

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