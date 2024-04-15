В Магадане рассказали о восстановлении прав жителей и субъектов бизнеса

В Магаданской области восстановили права жителей и субъектов предпринимательской деятельности.

Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Отмечается, что для решения проблемы кадрового дефицита в сфере здравоохранения была организована работа по трудоустройству медицинских работников, установлен ряд гарантий и компенсаций для врачей и медицинского персонала.

Всего с начала 2024 года в медицинские учреждения области трудоустроено 26 врачей, прибывших из других регионов страны, рассказали в ведомстве.

Кроме того, губернатор области Сергей Носов поручил создать при каждом лесничестве оперативный штаб до начала пожароопасного периода, правительством области приобретено два вертолёта Ми-38.

Ранее замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в весенний период.