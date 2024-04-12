В Рослесхозе рассказали о причинах лесных пожаров весной

Замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в весенний период.

«Ежегодно 90% лесных пожаров весной — дело рук человека. Это прежде всего связано с неосторожным обращением с огнём, плохо потушенным костром, искрой из неисправной техники, выжиганием травы на полях и вблизи дачных участков, которое запрещено законом», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Что касается лета, то, по предварительному прогнозу, повышенная вероятность возникновения лесных пожаров из-за температурных аномалий и осадков возможна на севере Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов, а также на северо-западе Якутии, востоке Северо-Западного и северо-востоке Центрального и Уральского федеральных округов, отметил Венглинский.

«В системе охраны лесов от пожаров противопожарная профилактика — один из приоритетов. Россия входит в число стран, где количество пожаров, возникших в результате деятельности человека, самое высокое. Наша природа в наших руках, и только вместе мы сможем её защитить», — добавил он.

Ранее сообщалось, что начало пожароопасного сезона в Марий Эл ожидается 19 апреля.