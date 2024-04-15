Суд во Владимире арестовал пытавшегося поджечь здание правительства региона
- РИА Новости
Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Фрунзенского районного суда Владимира.
Уточняется, что его арестовали на два месяца.
Ранее сообщалось, что мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью около здания правительства Владимирской области.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что мужчина мог быть под влиянием мошенников, предположительно, с Украины.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.