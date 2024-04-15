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Суд во Владимире арестовал пытавшегося поджечь здание правительства региона

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Суд во Владимире принял решение отправить под стражу мужчину, пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области.
Суд во Владимире арестовал пытавшегося поджечь здание правительства региона
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Фрунзенского районного суда Владимира.

Уточняется, что его арестовали на два месяца.

Ранее сообщалось, что мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью около здания правительства Владимирской области.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что мужчина мог быть под влиянием мошенников, предположительно, с Украины.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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