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На пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области завели дело

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МВД России сообщило, что по факту попытки поджечь здание правительства Владимирской области было возбуждено уголовное дело.
На пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области завели дело
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК России», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что предварительно было установлено, что житель Владимира 2000 года рождения возле здания государственного учреждения бросил ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостям в окна и припаркованные рядом автомобили.

К счастью, никто не пострадал в результате происшествия.

Пытавшегося скрыться с места происшествия мужчину оперативно задержали.

Ранее сообщалось, что мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью около здания правительства Владимирской области.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что мужчина мог быть под влиянием мошенников, предположительно, с Украины.

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