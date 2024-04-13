На пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области завели дело
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Об этом говорится в Telegram ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК России», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что предварительно было установлено, что житель Владимира 2000 года рождения возле здания государственного учреждения бросил ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостям в окна и припаркованные рядом автомобили.
К счастью, никто не пострадал в результате происшествия.
Пытавшегося скрыться с места происшествия мужчину оперативно задержали.
Ранее сообщалось, что мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью около здания правительства Владимирской области.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что мужчина мог быть под влиянием мошенников, предположительно, с Украины.