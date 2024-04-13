Пытавшийся поджечь владимирский кабмин мог быть под влиянием мошенников

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что мужчина, который попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью около здания правительства региона, мог быть под влиянием мошенников, предположительно, с Украины.

Об этом он написал в своём Telegram.

«По предварительным данным, поджигатель находился под влиянием мошенников (предположительно, украинского ЦИПСО) и мишенью не был конкретный автомобиль или чиновник, целью было совершение провокации против органов власти в целом», — сообщил глава региона.

По его словам, украинские мошенники, вероятно, реализовали уже проверенный сценарий, как это было с бросившей в военкомат коктейль Молотова женщиной.

«Сначала мошенники провоцируют человека взять неподъёмный кредит, а потом обещают списание долга за поджог административного здания», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью около здания правительства Владимирской области.