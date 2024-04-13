Глава Владимирской области рассказал о попытке поджога здания правительства

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал об инциденте, в ходе которого мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью около здания правительства региона.

Об этом он написал в своём Telegram.

«13 апреля мужчина бросил в здание правительства Владимирской области и стоящий на парковке частный автомобиль ёмкости с легковоспламеняющимися веществами. Злоумышленник оперативно задержан. В результате инцидента никто не пострадал», — отметил губернатор.

По словам главы региона, преступник также намеревался повредить служебный автомобиль, однако ему помешал водитель.

Авдеев отметил, что все обстоятельства случившегося, мотивы злоумышленника выясняются. Он также выразил благодарность правоохранительным органам, ГУ МЧС за быстрое реагирование и водителю, который спас автомобиль и попытался задержать преступника.

Ранее сообщалось, что мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью около здания правительства Владимирской области.