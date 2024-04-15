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Жители Красноярского края стали чаще искать работу в сфере медицины

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Новое исследование показало, что чаще всего в Красноярском крае ищут работу в сфере медицины.
Жители Красноярского края стали чаще искать работу в сфере медицины
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Prmira.ru со ссылкой на сервис hh.ru.

Так, в этом направлении деятельности количество резюме увеличилось на 14,2%.

В сферах высшего и среднего менеджмента — на 13%, сельского хозяйства — 12,7%, закупок — 11,3%, ИТ — на 10,7%, рабочего персонала — на 10,4% и HR — 9,5%.

В целом в марте 2024 года рост поиска работы в регионе увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее сообщалось, что Ямал попал в число лидеров по количеству вакансий.

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