Жители Красноярского края стали чаще искать работу в сфере медицины
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Об этом сообщает Prmira.ru со ссылкой на сервис hh.ru.
Так, в этом направлении деятельности количество резюме увеличилось на 14,2%.
В сферах высшего и среднего менеджмента — на 13%, сельского хозяйства — 12,7%, закупок — 11,3%, ИТ — на 10,7%, рабочего персонала — на 10,4% и HR — 9,5%.
В целом в марте 2024 года рост поиска работы в регионе увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Ранее сообщалось, что Ямал попал в число лидеров по количеству вакансий.