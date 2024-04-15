RT в Telegram
Подпишись

Психолог Хакимов посоветовал учиться принимать неудачи

Короткая ссылка
Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов заявил, что стоит учиться принимать неудачи, так как добиться желаемого получается не всегда.
Психолог Хакимов посоветовал учиться принимать неудачи
  • Gettyimages.ru

«Иногда мечта меняется, корректируется из-за окружающих нас реалий. Но может случиться и так, что человек полностью откажется от первоначальной цели и начнёт всё сначала, опираясь на полученный опыт. Принятие неудач — неизбежный спутник любого начинания и жизненный урок, из которого тоже стоит вынести пользу», — отметил он в беседе с РИАМО.

По его словам, достижение цели — сложный процесс, без усилий добиться результата не получится.

«Грамотно построенная работа, понимание собственной мотивации, поддержка близких, взаимодействие с психологом — все эти составляющие создадут фундамент реалистичных ожиданий и нахождение сил для их материализации», — заключил Хакимов.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить