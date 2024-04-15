Психолог Хакимов посоветовал учиться принимать неудачи

Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов заявил, что стоит учиться принимать неудачи, так как добиться желаемого получается не всегда.

«Иногда мечта меняется, корректируется из-за окружающих нас реалий. Но может случиться и так, что человек полностью откажется от первоначальной цели и начнёт всё сначала, опираясь на полученный опыт. Принятие неудач — неизбежный спутник любого начинания и жизненный урок, из которого тоже стоит вынести пользу», — отметил он в беседе с РИАМО.

По его словам, достижение цели — сложный процесс, без усилий добиться результата не получится.

«Грамотно построенная работа, понимание собственной мотивации, поддержка близких, взаимодействие с психологом — все эти составляющие создадут фундамент реалистичных ожиданий и нахождение сил для их материализации», — заключил Хакимов.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.