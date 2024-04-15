Специалист Котлов назвал строительство дома многоступенчатым процессом

Директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов заявил, что строительство дома — многоступенчатый процесс.

«Это не покупка квартиры, которая пройдёт в два шага: купить и отремонтировать. Из-за того, что строительство дома можно разбить как минимум на четыре этапа — проектирование / доработка исходного проекта, возведение коробки дома, создание инженерных сетей и отделка, — обыватель частенько видит возможность «разумно и хитро» удешевить стоимость конечного продукта», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, в этом и заключается один из главных подводных камней в создании загородного дома. Как отметил эксперт, непрофессиональный подход к оптимизации сметы приводит к плачевным результатам и дальнейшим ненужным тратам.

Ранее основатель инженерно-строительной компании «ТутУдобно» Евгений Миронов заявил, что лучшим временем для подбора участка под строительство является момент таяния снега.